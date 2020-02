Actualidade

Um homem de 49 anos morreu hoje na sequência de uma colisão na Estrada Nacional 201 (EN 201), em Ponte de Lima, que envolveu um automóvel e um camião de transporte de madeira, disse fonte da proteção civil.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, adiantou que, "na sequência da colisão, a vítima mortal teve de ser desencarcerada".

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu às 07:02, na EN 201, na freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.