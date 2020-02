Actualidade

O Presidente da República timorense alargou o período de diálogo com entidades da sociedade civil timorense no intuito de encontrar uma solução para a crise provocada pelo chumbo ao Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020.

Fonte da Presidência da República disse à Lusa que a reunião do Conselho de Estado inicialmente prevista para hoje, foi adiada, "para já por tempo indefinido", enquanto decorrem novas rondas de diálogo com entidades da sociedade civil timorense.

Só depois das rondas de diálogo estarem concluídas é que haverá a reunião do Conselho de Estado que estava prevista inicialmente, disse a mesma fonte.