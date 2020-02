Actualidade

O Abanca fechou o ano de 2019 com um lucro de 405 milhões de euros, mais 6,7% do que em 2018, o que, segundo o banco espanhol, representa uma rentabilidade de 10%.

"O ano de 2019 foi marcado por um importante aumento do volume de negócio, que já supera os 85.000 milhões de euros", um crescimento de 23% em relação ao ano anterior, divulgou a entidade, em comunicado.

Para o resultado líquido positivo contribuiu o aumento de 5,8% das receitas recorrentes, que "continuam a ser o principal contributo da rentabilidade", e as integrações "bem sucedidas" do Deutsche Bank PCB Portugal e do Banco Caixa Geral, que, segundo o Abanca, "permitiram melhores resultados comerciais do que definidos aquando da aquisição".