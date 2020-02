Actualidade

Os norte-americanos Tyler, The Creator, Beck, Lana Del Rey, o britânico King Krule e o porto-riquenho Bad Bunny estão entre os artistas confirmados na edição deste ano do festival Primavera Sound no Porto, anunciou hoje a organização.

O cartaz da 9.ª edição do festival, que decorre de 11 a 13 de junho no Parque da Cidade, é, segundo a promotora num comunicado hoje divulgado, "uma lista ambiciosa de nomes que juntam diferentes gerações e unem mais estilos musicais do que nunca", que tem como cabeças de cartaz Tyler, The Creator, Lana Del Rey, Pavement, Beck, Bad Bunny e King Krule.

A presença dos Pavement tinha sido anunciada no ano passado, na conferência de imprensa de balanço da 8.ª edição.