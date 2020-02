Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na sexta-feira dois jovens suspeitos da prática dos crimes de sequestro, roubo e posse de arma proibida nas freguesias do Lumiar e de Alvalade, em Lisboa, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PSP adianta que a dupla, de 17 e 21 anos, foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

De acordo com a nota, ao longo dos últimos meses registou-se nestas zonas (sobretudo na Quinta das Conchas) um elevado número de assaltos cometidos por dois jovens, alguns deles com recurso a facas e outros com agressões físicas efetivas, causando um forte alarme social e receio junto da população.