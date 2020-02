Vírus

O vice-diretor da Cruz Vermelha da China na província de Hubei, o epicentro do surto do novo coronavírus, foi demitido hoje por não distribuir material médico, como máscaras, que tinha sido doado para hospitais e instituições.

Zhang Qin foi demitido por não cumprir as suas obrigações, tendo sido expulso da liderança da célula do Partido Comunista Chinês (PCC) na Cruz Vermelha de Hubei, repreendido pelo Partido e punido com uma "grande sanção administrativa", informou a agência oficial Xinhua.

Pelo menos outros dois altos funcionários da divisão provincial da organização humanitária também receberam punições semelhantes.