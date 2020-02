Actualidade

O Banco de Portugal notificou o ex-presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, de várias infrações através de um anúncio no jornal Público de segunda-feira, por não ter conseguido notificar o jurista por outros meios.

De acordo com o anúncio, publicado na edição em papel de segunda-feira, "o Banco de Portugal deduziu acusação no processo de contraordenação acima identificado [47/17/CO] contra António Tomás Correia".

"Não tendo possível notificar o arguido nas moradas conhecidas pelo Banco de Portugal e tendo sido frustradas as diligências efetuadas com vista a determinar o atual paradeiro do mesmo, a presente notificação é efetuada ao abrigo do disposto no n.º4 do artigo 217.º do RGICSF [Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras]", pode ler-se no anúncio do jornal.