Actualidade

Moradores na Mouraria, em Lisboa, vão entregar na quarta-feira uma petição ao ministro da Administração Interna a pedir mais segurança no bairro, relatando episódios de violência, prostituição e venda e consumo de droga.

"A população não se sente segura para sair livremente de casa ou do trabalho e fazer as suas atividades diárias com normalidade. As famílias receiam levar as crianças à rua, a população idosa isola-se cada vez mais, as mulheres têm medo de caminhar sozinhas nas ruas", lê-se na petição intitulada "Pela segurança do bairro da Mouraria".

Os moradores alertam para um clima de medo, justificado pela presença de "elementos ameaçadores e desestabilizadores" e pelo "conhecimento de tantos casos de violência".