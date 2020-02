Actualidade

A Guiné Equatorial, que ocupa os últimos lugares nos índices da liberdade de imprensa, lançou uma revista para acompanhar a vida do casal presidencial, questionando, na primeira edição, se Teodoro Obiang não será merecedor do Nobel da Paz.

A notícia do lançamento da "Real Equatorial Guinea" é avançada pelo gabinete de imprensa do Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que classifica a publicação como "uma nova revista informativa", que será publicada, de dois em dois meses, em espanhol, inglês e mandarim.

"Um novo órgão de informação que recolhe na íntegra as atividades políticas, sociais, económicas e religiosas do casal presidencial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo e Constância Mangue de Obiang, na árdua tarefa de conduzir os destinos históricos do país", refere o gabinete.