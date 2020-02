Actualidade

A consultora Fitch Solutions considerou hoje que a economia de Angola vai crescer abaixo de 4% até final da década devido aos limitados investimentos no petróleo e aos obstáculos estruturais a uma rápida diversificação económica.

"A economia de Angola vai-se debater para registar níveis de crescimento semelhantes aos do período anterior ao colapso do preço das matérias primas, entre 2014 e 2016; o investimento limitado no dominante setor dos hidrocarbonetos vai pesar no crescimento, com os obstáculos estruturais a dificultarem a implantação de uma diversificação económica mais rápida", lê-se no relatório.

Na análise a dez anos à economia de Angola, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem que "a recuperação económica vai continuar relativamente lenta na próxima década devido à estagnação do setor do petróleo".