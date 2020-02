OE2020

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, anunciou hoje que o Governo pretende desencadear "uma grande baixa de impostos" no próximo ano, que vai abranger particularmente os rendimentos médios.

"Com este caminho orçamental prudente, que alguns querem arrepiar, mas que nós não o faremos, nós conseguiremos fazer, no próximo ano, uma grande baixa de impostos, em particular para os rendimentos médicos e nessa dimensão, e nessa altura, olharemos para os escalões, para as deduções específicas e para todas as outras questões", afirmou.

Este anúncio foi feito pelo secretário de Estado durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para este ano, que decorre na Assembleia da República, em Lisboa. Nesta altura, os deputados falavam sobre as propostas de alteração ao IRS.