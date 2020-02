Guiné-Bissau/Eleições

A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) está a "vigiar de perto" o processo de verificação e consolidação dos resultados da segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau, disseram à Lusa fontes da instituição guineense.

Segundo as fontes da CNE, vários elementos indicados pela CEDEAO estão a assistir na sala aos trabalhos iniciados às 10:00 (mesma hora em Lisboa), nomeadamente o antigo primeiro-ministro do Mali Soumeylou Maiga, o comandante das forças da ECOMIB, o coronel David Kadre, do Burkina Faso, o representante da CEDEAO em Bissau e Blaise Diplo, da Costa do Marfim.

Encontram-se ainda na sala de reuniões da CNE, dois peritos informáticos e especialistas em matéria eleitoral indicados pela CEDEAO.