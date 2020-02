Actualidade

Os estivadores do Porto de Lisboa decidiram hoje convocar uma greve de três semanas em protesto contra as quatro empresas de estiva, três do grupo Yilport, que defendem uma redução de 15% no salário daqueles trabalhadores portuários.

"Os estivadores decidiram hoje, em plenário, avançar com três semanas de greve, de 19 de fevereiro a 09 de março, mas que é dirigida contra três empresas do grupo turco Yilport - Liscont, Sotagus e Multiterminal - e uma quarta empresa, TMB (Terminal Multiusos do Beato)", disse à agência o presidente do SEAL - Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística.

Segundo António Mariano, de 19 a 28 de fevereiro, os estivadores só trabalham para aquelas quatro empresas no segundo turno e de 29 de fevereiro a 09 de março não haverá qualquer prestação de trabalho para essas empresas.