OE2020

A proposta do PS que possibilita a contratação de 30 especialistas de polícia científica da Polícia Judiciária (PJ) foi hoje aprovada na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, tendo as restantes iniciativas relativas à PJ sido chumbadas.

A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, CDS-PP e PCP e a abstenção dos restantes partidos, durante o segundo dia de votação na especialidade do OE2020, pela Comissão de Orçamento e Finanças.

Em causa está uma iniciativa que prevê a abertura, durante o corrente ano, dos procedimentos concursais na Polícia Judiciária (PJ) para a contratação de 30 especialistas de polícia científica.