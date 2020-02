OE2020

A conclusão da revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça até julho e a integração do suplemento de recuperação processual no vencimento, sem perda salarial, foi hoje aprovada durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.

Em causa está uma proposta do PSD, hoje votada na Comissão de Orçamento e Finanças e aprovada com o voto contra do PS, abstenção do Chega e Iniciativa Liberal e voto favorável dos restantes partidos.

Além de prever a conclusão da revisão do estatuto daqueles funcionários, com a publicação em Diário da República até ao final de julho de 2020, a iniciativa determina que, no âmbito daquela revisão, deve ser concretizada a "integração, sem perda salarial, do suplemento de recuperação processual" no vencimento dos oficiais de justiça.