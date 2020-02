Guiné-Bissau/Eleições

As duas candidaturas às presidenciais da Guiné-Bissau divergiram hoje quanto aos trabalhos de verificação e consolidação dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), prolongando um impasse que se arrasta desde meados de janeiro.

Os trabalhos hoje realizados pela CNE, por imposição da Comunidade Económica dos Estados de África Ocidental (CEDEAO) para cumprir uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça ordenando o apuramento nacional dos resultados, foram criticados pela candidatura de Domingos Simões Pereira e elogiados pelos apoiantes de Umaro Sissoco Embaló, Presidente eleito do país por indicação do órgão eleitoral.

Mário Lino da Veiga, representante do candidato Domingos Simões Pereira, disse que a candidatura já apresentou uma reclamação formal sobre o que se passou hoje, criticando a "forma como a CNE está a tratar" a questão.