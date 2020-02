Actualidade

A construção do maior radiotelescópio do mundo, o SKA, projeto em que Portugal participa e que tem um investimento global de 900 milhões de euros, deverá começar em janeiro de 2021, foi hoje anunciado.

O Square Kilometre Array (SKA) "é um projeto que vale cerca de 900 milhões de euros" e vai começar a ser construído "em janeiro do próximo ano", com Portugal a participar "na construção com uma quota que está em negociação", revelou hoje Domingos Barbosa, coordenador da infraestrutura nacional de investigação "Engage SKA", ligada à iniciativa do radiotelescópio.

Questionado pela agência Lusa, o responsável referiu que, apesar da construção do SKA estar prevista para o início de 2021, "os dados científicos em massa", gerados pelo projeto, "só chegarão daqui a cinco" ou "seis anos" e que, no âmbito da sua participação neste observatório astronómico que envolve outros países, Portugal deve apostar na supercomputação.