Incêndios

O incêndio na freguesia da Ponta do Pargo, zona oeste da Madeira, continua hoje ativo e, por vezes, tem ameaçado residências, sendo que às 17:00 estava a ser combatido por 31 operacionais de seis corporações de bombeiros.

O combate decorre em vários pontos da freguesia, no concelho da Calheta, e tem sido dificultado pelo vento, que se manteve constante, por vezes com rajadas fortes, ao longo do dia, embora tenha abrandado a partir das 17:00.

O Serviço de Proteção Civil da Madeira emitiu, entretanto, um ponto da situação, onde sublinha que as operações envolvem agora 16 meios terrestres das corporações de bombeiros da Calheta, Voluntários Madeirenses, Sapadores do Funchal, Câmara de Lobos, Porto Moniz/São Vicente e Machico.