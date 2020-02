Actualidade

Um emigrante em Inglaterra, natural de Leça do Balio, em Matosinhos, "transformou" a escultura de Pedro Cabrita Reis, de mais de 300 mil euros, num "estendal" onde, através de camisolas, calções e bóxeres, fez "perguntas" sobre obras no concelho.

"A arte é aquilo que o artista quiser. Por isso, se umas vigas são arte para o Pedro Cabrita Reis, para mim umas cuecas com perguntas escritas também são arte. A minha arte", disse hoje à Lusa Pedro Almeida, assumindo a autoria do ato.

Pedro Almeida contou que instalou o "estendal" na segunda-feira à tarde, tendo trazido a corda, as molas e a roupa de Inglaterra, e que, uma hora depois, "recolheu-o" porque conseguiu passar a sua mensagem de descontentamento com o "rumo do concelho", liderado pela socialista Luísa Salgueiro, e, também, por medo que hoje já não estivesse lá nada.