Guiné-Bissau/Eleições

A equipa jurídica da candidatura presidencial guineense de Domingos Simões Pereira anunciou hoje que vai requerer ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) a anulação das eleições presidenciais, alegando irregularidades por parte da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

"Vamos avançar já amanhã (quarta-feira) com um processo no Supremo Tribunal de Justiça. Como sempre diz o nosso presidente (Domingos Simões Pereira), o caminho que nos resta é o da lei e da democracia", afirmou em conferência de imprensa Carlos Pinto Pereira, do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC) horas depois de a CNE ter realizado trabalhos de verificação dos resultados eleitorais que confirmaram a vitória de Umaro Sissoco Embaló na segunda volta das eleições, a 29 de dezembro.

No entanto, segundo Carlos Pinto Pereira, a CNE não cumpriu com o acórdão do Supremo Tribunal que ordenou a que seja feito um apuramento nacional dos resultados.