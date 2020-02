Actualidade

Um grupo de agricultores do Baixo Vouga Lagunar queixou-se hoje de que as defesas dos campos que rebentaram nas cheias de dezembro continuam sem intervenção pelas entidades adequadas, ao contrário do que aconteceu no Mondego.

"Nós aqui temos o campo todo à maré, a apanhar água salgada e ninguém quer saber", disse à Lusa Artur Resende, produtor de gado em Estarreja.

Para aquele proprietário, a situação no Baixo Vouga Lagunar é ainda mais grave do que aconteceu no Baixo Mondego, onde foi parcialmente destruído o sistema de irrigação, porque nos campos de Salreu, Canelas e Fermelã, a água salgada está a entrar pelos rombos abertos pelo temporal, nos muros de proteção dos caminhos.