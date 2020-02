Vírus

A previsão de crescimento da economia mundial vai ser revista em baixa devido ao novo coronavírus que surgiu na China, advertiu hoje o presidente do Banco Mundial, David Malpass.

"A previsão (de crescimento da economia mundial) vai baixar, pelo menos para a primeira metade de 2020, em parte devido à China (afetada pelo vírus), em parte devido às cadeias de abastecimento", declarou Malpass, num debate com a antiga presidente do banco central norte-americano, Janet Yellen, promovido por um centro de reflexão.

A instituição tinha anunciado no início de janeiro que esperava uma recuperação no crescimento mundial em 2020, apontando para 2,5% depois de 2,4% no ano passado.