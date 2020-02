Actualidade

A Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas, que agrega profissionais de 30 estruturas do Norte do país, repudiou hoje o ato de "censura" do Teatro Municipal do Porto e denunciou outras situações idênticas.

Numa publicação na rede social Facebook, a Plateia refere que a censura ao texto da dramaturga Regina Guimarães "replica o que de pior caracterizou os três mandatos de Rui Rio" na Câmara do Porto, que, assumindo-se como "o censor-mor da cidade", inseriu nos contratos uma cláusula que impõe que a entidade com quem celebrou contrato se abstenha de, "publicamente, expressar criticas que ponham em causa o bom nome e a imagem do município".

"O pior é que com o outro Rui, pelo menos as coisas eram às claras: com este Rui [Moreira], não", lê-se na referida publicação.