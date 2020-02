Guiné-Bissau/ Eleições

A candidatura de Umaro Sissoco Embaló, considerado vencedor das presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, divulgou hoje um comunicado com partidos e ex-candidatos à presidência a saudar o "desenlace pacífico e definitivo" do processo eleitoral no país.

O comunicado, com assinaturas, em forma de rubricas, com o carimbo e em papel timbrado do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), que suportou a candidatura de Sissoco Embaló, refere que partidos e figuras políticas guineenses apoiantes do candidatos "registaram com satisfação e sem surpresa a reconfirmação dos resultados eleitorais anunciados a 17 de janeiro".

Esta posição surge sem que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) tenha divulgado ainda os resultados da reunião de hoje, destinada a fazer um apuramento dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais, realizada a 29 de dezembro.