Actualidade

A Escola D. Pedro I, Vila Nova de Gaia, vai fechar a partir de quarta-feira às 15:00, cerca de três horas e meia mais cedo do que o habitual, por falta de funcionários, informou hoje a associação de pais.

"A decisão foi tomada pela direção [da escola] e compreendemos. Atingiu-se um limite e, mais do que o transtorno que é causado aos pais, está em causa a segurança das crianças e a segurança é prioritária", disse à agência Lusa o presidente da associação de pais da escola, Carlos Gonçalves.

Em causa um equipamento escolar com cerca de 1.000 alunos do 5.º ao 9.º anos de escolaridade, localizado na freguesia de Canidelo, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.