Actualidade

O ex-porta-voz da tendência Esperança em Movimento, Abel Matos Santos, demitiu-se hoje de vogal da comissão executiva do CDS-PP, o órgão mais restrito do presidente, na sequência de declarações polémicas.

Fonte do partido disse à Lusa que Abel Matos Santos "formalizou [hoje] a demissão" junto da direção do partido.

Abel Matos Santos entrou na corrida à sucessão da ex-presidente do partido, Assunção Cristas, mas não chegou a levar a sua moção a votos, tendo desistido a favor do atual presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.