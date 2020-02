Actualidade

O Forum des Images de Paris, espaço parisiense dedicado ao cinema, vai mostrar Lisboa, de 05 de fevereiro a 12 de março, através de filmes como "Os Verdes Anos", de Paulo Rocha, a par de sessões de debate como a dedicada ao 25 de Abril.

"O Forum des Images tem uma longa tradição de retratos de cidades. Cada ano exploramos uma cidade através do cinema, com os filmes que são rodados nessa cidade, e assim contamos também a sua evolução. É uma oportunidade para conhecermos melhor o cinema português", disse à agência Lusa uma das programadoras da iniciativa, Anne Marrast.

Esta mostra sobre Lisboa vai levar às salas do Forum des Images, um espaço com cerca de 6.000 metros quadrados no centro de Paris, financiado pela autarquia, mais de 40 filmes de realizadores portugueses e de cineastas estrangeiros que se inspiraram em Lisboa e se fixaram na cidade, para rodar as suas obras.