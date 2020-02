OE2020

A isenção de IRS para rendimentos de trabalho auferidos por estudantes, proposta pelo PS, foi hoje aprovada no parlamento, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Em causa está uma medida que exclui de tributação, em sede de IRS, os rendimentos auferidos pelos estudantes até ao limite anual de 5 vezes o Indexante de Apoios Sociais (2.194,05 euros).

A iniciativa, votada na Comissão de Orçamento e Finanças, foi aprovada com os votos favoráveis do PS e a abstenção do BE, PAN, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal. O PCP e o PSD abstiveram-se.