OE2020

Os votos contra do PS travaram hoje várias propostas de alteração à atualização dos escalões do IRS apresentadas por vários partidos, durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Entre as várias propostas que foram votadas na Comissão de Orçamento Finanças estavam as do BE e do PCP que previam a atualização dos escalões de IRS em 1%, ou seja, para acompanhar a inflação prevista para 2020. Ambas tiveram o voto contra do PS e a abstenção do PSD e foram chumbadas.

Igualmente rejeitadas foram as propostas do PCP de criação de dois novos escalões de rendimento, bem como a redução do IRS "em meio ponto nos três primeiros escalões de IRS", defendida pelo CDS-PP, uma medida que o partido estimou que pudesse representar uma perda de receita entre 100 a 120 milhões de euros.