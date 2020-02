Actualidade

O Presidente timorense convidou hoje os principais líderes do país para um encontro conjunto, na próxima semana, para encontrar uma solução para a crise política criada com o chumbo do Orçamento Geral do Estado (OGE).

Fonte da Presidência da República disse que Francisco Guterres Lu-Olo convidou para o encontro de segunda-feira o líder do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão, o líder da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri, e o atual primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, presidente do Partido Libertação Popular (PLP), segundo partido da coligação do Governo.

Para o encontro foram ainda convidados o ex-Presidente José Ramos-Horta, o atual comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), Lere Anan Timur, e o ex-ministro da Defesa e atual assessor do chefe de Estado, Roque Rodrigues.