OE2020

A criação de uma linha de financiamento para a modernização tecnológica da Lusa, proposta pelo PCP, foi hoje chumbada no parlamento, na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

A proposta previa uma linha de financiamento para a modernização tecnológica da agência de notícias, sendo que a "fixação da verba anual associada à linha de financiamento (...) é da responsabilidade do membro do Governo que tutela a área da comunicação social, ouvido o Conselho de Administração da Lusa, e é definida pelo período correspondente à duração do contrato de concessão, acrescendo ao montante transferido a título de indemnização compensatória".

A iniciativa do PCP foi chumbada pelos votos contra do PS, tendo contado com a aprovação do BE, PCP, PAN e Chega e com a abstenção do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal.