Actualidade

O Governo timorense aprovou hoje em Conselho de Ministros o teto de gastos para o corrente mês, no âmbito do regime de duodécimos que vigora no país desde 01 de janeiro.

Em comunicado, o executivo explicou que o total de gastos, apresentados pela ministra interina das Finanças, Sara Lobo Brites, é de 116,45 milhões de dólares (104,7 milhões de euros), valor idêntico ao fixado para janeiro.

O regime de duodécimos, que limita significativamente os gastos do Governo, é necessário porque o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 foi chumbado no Parlamento Nacional, causando uma crise política ainda sem solução.