Vírus

O Governo timorense agradeceu hoje à Nova Zelândia a decisão de acolher um grupo de 17 estudantes timorenses provenientes da cidade chinesa de Wuhan, centro do surto do coronavírus, e que vão ficar de quarentena no país.

"Queremos agradecer o apoio" da primeira-ministra e do ministro dos Negócios Estrangeiros neozelandeses, "num momento difícil" para Timor-Leste, disse aos jornalistas o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense, Dionísio Babo.

"Expressamos também a nossa solidariedade e simpatia com o Governo chinês por esta situação. Somos dois países amigos e agradecemos o apoio dado a Timor-Leste e especialmente a estes estudantes", referiu.