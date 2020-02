Vírus

As medidas para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus estão a afetar 800 formandos do Instituto Português do Oriente (IPOR), que está a apostar no ensino por videoconferência, disse hoje à Lusa o diretor da instituição.

O acompanhamento está a ser feito à distância, com os professores a trabalharem a partir de casa, adiantou Joaquim Coelho Ramos.

"O que estamos a fazer é criar estratégias de contingência que passam pela organização de grupos-tarefa compostos pela direção, em permanência, por um elemento administrativo (...) e por um ou dois professores, embora o corpo docente continue a trabalhar a partir do domicílio", explicou.