Vírus

Um voo com 193 passageiros a bordo, incluindo 17 timorenses retirados de Wuhan, centro do surto do coronavírus chinês, aterrou hoje em Auckland, na Nova Zelândia.

O voo NZ 1942 aterrou cerca das 18:15 (05:15 de Lisboa), com os passageiros a serem divididos em dois grupos, um dos quais vai ser transportado para uma base militar a norte de Auckland, onde vai ficar em quarentena durante 15 dias.

Vários autocarros estavam preparados para receber os passageiros retirados de Wuhan, capital da província chinesa de Hubei (centro) e que vão ser levados para a base militar de Whangaparaoa, a norte de Auckland, onde serão sujeitos a testes médicos diários.