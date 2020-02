Actualidade

O eurodeputado Manuel Pizarro vai recandidatar-se à liderança da Federação Distrital do PS/Porto e a um terceiro mandato à frente daquela estrutura partidária, revelou hoje à Lusa a candidatura do também vereador da autarquia portuense.

Nesta candidatura às eleições de março, que vai apresentar no sábado, o atual líder federativo conta com o apoio de 15 dos 18 presidentes das concelhias do distrito do Porto, acrescentou fonte partidária.

Numa nota de imprensa, a candidatura destaca que Pizarro cumpriu "integralmente os programas com os quais foi eleito" como presidente do PS/Porto, nomeadamente conquistando mais câmaras para os socialistas nas eleições autárquicas, mantendo a representação do distrito no Parlamento Europeu e aumentando a representação na Assembleia da República após as legislativas de 2019.