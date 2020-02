Fake News

Três estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) desenvolveram, no âmbito de um concurso internacional, o protótipo de uma aplicação que visa "combater as notícias falsas e a crescente desinformação", revelou hoje uma das responsáveis.

Desafiados pelo concurso internacional 'Devogame by Devoteam' a desenvolverem uma "solução que respondesse a uma crise global", três estudantes do curso de Bioengenharia da FEUP decidiram debruçar-se sobre o tema das 'Fake news'.

"Queríamos fazer a junção de várias vertentes, pensámos na política, alimentação e saúde e de que forma poderíamos juntar todos estes temas. Foi então que nos apercebemos que o problema das 'Fake news' relaciona todas estas vertentes", afirmou Leonor Sá.