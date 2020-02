Incêndios

Mais de três dezenas de operacionais estavam às 08:00 de hoje empenhados no combate ao incêndio na freguesia da Ponta do Pargo, concelho da Calheta, zona oeste da ilha da Madeira, e que está ativo há 48 horas.

De acordo com informação disponibilizada na aplicação para telemóvel do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, às 08:00 de hoje, encontravam-se a combater o fogo 33 operacionais, apoiados por 15 meios terrestres, de quatro corporações de bombeiros, da Polícia Florestal, do Comando Regional de Operações de Socorro e do Serviço Municipal de Proteção Civil da Calheta.

"Outro teatro de operações é nas Achadas da Cruz [que está situada entre a Ponta do Pargo e Porto Moniz], com 32 operacionais e 10 meios terrestres", de uma corporação de bombeiros, Polícia Florestal e GNR.