Vírus

A companhia aérea de Hong Kong Cathay Pacific pediu aos 27 mil funcionários para tirarem três semanas alternadas de licença sem vencimento devido às dificuldades económicas provocadas pelo novo coronavírus, anunciou hoje o presidente da transportadora.

"Espero que participem todos, desde os nossos funcionários de primeiro linha (em contacto com os clientes) aos nossos quadros superiores", declarou Augustus Tang, numa declaração vídeo difundida 'online'.

A decisão surge como resposta às dificuldades financeiras resultantes do surto do novo coronavírus chinês para a companhia aérea, cujas receitas já no ano passado tinham sido afetadas pelas manifestações pró-democracia.