Vírus

As autoridades de Macau anunciaram hoje que dois residentes do território se encontram a bordo de um navio cruzeiro com dez passageiros contaminados com o novo coronavírus.

Os dois residentes, um homem de 80 anos e uma mulher de 60, "estão agora sob observação" disse o Chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, Lam Chong.

As autoridades japonesas decidiram colocar sob quarentena o navio "Diamond Princess", que chegara à baía de Yokohama, perto de Tóquio, na noite de segunda-feira, com 3.711 pessoas a bordo.