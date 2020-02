Vírus

Os visitantes que entrarem em Hong Kong a partir do continente chinês vão ser obrigados a um período de 14 dias de quarentena, visando conter a propagação do novo coronavírus, anunciou hoje a chefe do Executivo local.

"A medida é difícil. Mas após este anúncio (...) acredito que o número de chegadas diminuirá", disse Carrie Lam, adiantando que a medida entrará em vigor no sábado, mas sem oferecer mais pormenores sobre como será implementada.

Carrie Lam acrescentou dois terminais de cruzeiros, incluindo um onde se encontra atualmente um navio em quarentena, serão encerrados.