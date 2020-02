OE2020

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, acusou hoje o PSD de ser o responsável pelas consequências da suspensão da construção da linha circular do Metro de Lisboa, sublinhado que o projeto já está em curso.

O governante falava no plenário durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), em reação às propostas do PCP e do PAN aprovadas durante a madrugada no sentido de suspender o processo de construção da linha circular do Metropolitano de Lisboa.

"Esta obra está em curso e os senhores vão ser responsáveis [....] por perda de fundos comunitários e por pagar indemizações aos empreiteiros", disse Duarte Cordeiro.