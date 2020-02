OE2020

A Comissão de Utentes dos Transportes Públicos considerou hoje "uma vitória" a suspensão do projeto de construção da linha circular do Metro de Lisboa, lembrando que os utentes defendem há muito esta solução.

"É muito bom. Uma grande vitória. Porque aquilo que nós temos vindo a dizer desde que o projeto foi posto cá fora pelo Governo é exatamente aquilo que agora se concluiu", disse à Lusa Cecília Sales, daquela comissão de utentes.

A suspensão do projeto de construção da linha circular foi aprovada hoje no parlamento, durante a votação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), na sequência de uma proposta de alteração do PAN que teve os votos favoráveis do PSD, BE, PCP e Chega, os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal e a abstenção do CDS.