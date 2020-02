Actualidade

O abrandamento do crescimento económico na União Europeia (UE) levou a Bruxelas a abrir hoje um debate público sobre novas regras de supervisão económica e orçamental dos Estados-membros, visando "políticas anticíclicas" capazes de evitar novas crises.

Em causa está uma reforma da legislação comunitária criada há quase 10 anos para "lidar com as vulnerabilidades expostas pela crise económica e financeira", que Bruxelas quer agora substituir, por considerar que "o início de um novo ciclo político na União é um momento oportuno e apropriado para avaliar a eficácia do atual quadro de supervisão económica e fiscal", informa o executivo comunitário em comunicado.

Recordando que, ao contrário de 2011, "nenhum Estado-membro está agora sujeito à vertente corretiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o chamado Procedimento por Défice Excessivo, em comparação com 24 Estados-membros em 2011", Bruxelas observa também que "o potencial de crescimento de muitos Estados-Membros não recuperou para os níveis anteriores à crise e, em alguns Estados-membros, os níveis da dívida pública continuam a ser elevados".