Actualidade

O Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL) decidiu hoje desconvocar a paralisação iniciada na segunda-feira no Porto de Setúbal, mas ameaça processar judicialmente dois gerentes daa Operestiva por alegada violação do direito à greve.

A Operestiva, empresa de trabalho portuário detida pelo grupo Yilport, concessionário do Porto de Setúbal, desmente todas as acusações do sindicato.

"O SEAL considera que o principal objetivo da greve - desmascarar, com provas concludentes, o comportamento ilegal de parte da gerência da Operestiva - foi atingido logo no primeiro dia de greve, pelo que irá desconvocar a mesma e dar instruções ao seu departamento jurídico para avançar com um processo crime contra os dois gerentes da Operestiva", refere um comunicado do sindicato.