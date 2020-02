OE2020

A proposta do PSD que sujeitava à aprovação do parlamento injeções no Fundo de Resolução que ultrapassem os 850 milhões de euros foi hoje chumbada depois de ter sido aprovada na terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças.

Este resultado final foi influenciado pelos votos do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) e da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que hoje puderam votar a medida, uma vez que não têm assento na Comissão de Orçamento e Finanças.

Os restantes partidos mantiveram o sentido de voto da véspera.