(Nova versão para corrigir a data em que as missas estão suspensas) Macau, China, 05 fev 2020 (Lusa) - As missas católicas em Macau vão ser suspensas a partir de quinta-feira, mas serão transmitidas 'online' até 19 de fevereiro, uma medida para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus, anunciou a diocese.

"Da 06 a 19 de fevereiro de 2020 (um total de 14 dias), todas as missas para o público agendadas são suspensas em todas as igrejas, comunidades e lares de idosos na diocese de Macau. Os fiéis são aconselhados a não sair, a não ser em caso de necessidade", de acordo com um comunicado publicado no 'site' da instituição.

Já os serviços matrimoniais e funerários "podem ser celebrados mediante acordo entre os padres da paróquia, as partes envolvidas e suas famílias", esclareceu na mesma nota.