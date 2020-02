Actualidade

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) disse hoje que se registou "um incidente" que resultou em "ferimentos ligeiros" num médico, após uma alegada agressão que terá ocorrido na urgência do hospital de Vila Real.

A administração confirmou, em comunicado, que se registou "um incidente no dia 04 (terça-feira) envolvendo um médico no serviço de urgência da unidade hospitalar de Vila Real, o qual resultou em ferimentos ligeiros no profissional".

Em consequência deste incidente, acrescentou, a segurança do centro hospitalar "sanou de imediato o conflito e acionou as autoridades (PSP), que se deslocaram ao local e tomaram conta da ocorrência".