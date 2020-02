Iraque

O primeiro-ministro iraquiano designado, Mohammed Allawi, encontrou-se esta semana com grupos de representantes da contestação no Iraque, a quem multiplicou as promessas se o seu governo for aprovado, indicou hoje à AFP um especialista presente nos encontros.

Nas praças de Bagdad e das cidades do sul do Iraque, abalado por uma revolta inédita desde outubro, a maioria dos manifestantes exprimiu a sua recusa da nomeação de Allawi, duas vezes ministro de um sistema político que rejeitam em bloco.

Mas desde o início da semana, Allawi recebeu vários grupos de representantes da contestação que denuncia a corrupção e o nepotismo no Iraque, o 16.º país mais corrupto do mundo segundo a organização Transparency International.