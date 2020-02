OE2020

A votação da proposta do PSD que sujeita à aprovação do parlamento injeções no Fundo de Resolução que ultrapassem os 850 milhões de euros vai ser repetida, depois de hoje ter sido dada como chumbada.

Após ter sido anunciado que a medida tinha sido rejeitada, nas votações desta manhã das propostas avocadas para plenário, os serviços conferiram o número de votos e concluíram ter havido um empate de 109 votos contra e 109 votos a favor - além de 12 abstenções.

De acordo com o regimento da Assembleia da República, quando se regista um empate numa votação, esta repete-se na reunião seguinte, com a possibilidade de debate prévio do artigo. Ou seja, será votada na quinta-feira durante a votação das propostas avocadas para plenário.